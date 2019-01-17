Продолжение рассказа о победителях конкурса профессионального мастерства 2018 года и многое другое – в свежем номере газеты «Щит и меч».

Повенчанный с небомПродолжая рассказывать о победителях конкурса профессионального мастерства 2018 года, представляем Андрея Синицына, начальника отдела по обеспечению общественного порядка линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково. Полковник полиции когда-то служил в десантных войсках, участвовал во второй чеченской кампании. Из армии уволился в звании майора. Что привело его в транспортную полицию? Может быть «небесное притяжение»?Капкан для доверчивых, или Как я «наварил» себе проблемПо правилам, прежний владелец авто теперь не должен ехать с покупателем в ГИБДД для регистрации транспортного средства. Новый хозяин обязан сделать это самостоятельно в течение 10 дней. Вот только кто будет оплачивать штрафы за нарушения в этот период? Ведь фактически транспортное средство не принадлежит продавцу, но формально числится за ним. Абсурдность ситуации испытал на себе корреспондент «Щита и меча».Большое счастье быть счастливойЗрителям она запомнилась робкой Марией Ивановной из «Формулы любви» - спутницей Графа Колиостро. Но в её послужном списке десятки ролей в театре и кино, озвучивание мультфильмов, работа телеведущей. В гостях у редакции заслуженная артистка России Елена Валюшкина.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 2, а также на интернет-странице издания.