Поклонники убеждены: Ани Лорак и Филипп Киркоров – идеальная пара. По их мнению, у артистов много общего.

Поклонники убеждены: Ани Лорак и Филипп Киркоров – идеальная пара. По их мнению, у артистов много общего.После "горячих"ноября и декабря, когда съемки в новогодних передачах идут в режиме нон-стоп, отечественные знаменитости расслабляются в январе. Артисты предпочитают проводить отпуск в какой-нибудь жаркой стране или и вовсе на далеких островах. Судя по фотографиям, публикуемым в социальной сети Instagram, большинство предпочитает Мальдивы. Однако есть и те. кто выбрал другое направление.К примеру, , и Сергей Лазарев отдыхают в Майами. У поп-короля во Флориде свои апартаменты, которые он приобрел здесь несколько лет назад наряду с коллегами Наташей Королевой, Игорем Николаевым и Леонидом Агутиным с Анжеликой Варум. Весьма часто Филипп публикует фотографии с Ани Лорак. У артистов много общего: оба востребованные артисты, отдающие себя работе без остатка, подрастающие дети. а самое главное – Филипп является крестным отцом дочери Ани. Кроме того, артист не устает нахваливать певицу в многочисленных интервью, отмечая ее красоту и идеальную фигуру.Видимо, все эти аспекты привели к тому, что многочисленные поклонники настойчиво убеждают поп-короля отечественной эстрады жениться на диве. Так, в комментариях к свежему снимку пары (там, правда, целая компания артистов) подписчики твердят: "Филипп, вы так прекрасно смотритесь с Ани! Женитесь!", "Фил и Ани великолепная пара! Совет да любовь!", "Филя вам с Аничкой надо пожениться, Все при Вас (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Чует сердце что влюблен Филя по уши в Каролину....нежные объятия .... ласковый взгляд,... прикосновения.....", – усиленно убеждают поклонники.