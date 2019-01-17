17.01.2019

2019-01-17 17:55:40

При пожаре в типографии в Петербурге погиб человек

Днем 17 января в здании типографии ОАО "Санкт-Петербургский газетный комплекс на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге произошел пожар. Один человек погиб, еще трое пострадали, передает телеканал "". Сообщается, что из-за огня в здании произошли обрушения. Под завалами оказались люди, передает .