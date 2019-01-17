Мария Шукшина сделала важное заявление. Популярная актриса возвращается на Первый канал с действительно развлекательной программой.

Мария Шукшина сделала важное заявление. Популярная актриса возвращается на Первый канал с "действительно развлекательной" программой.Несмотря на то, что транслируемое Первым каналом ток-шоу "Пусть говорят" активно роется в грязном семейном белье , от чего популярная актриса совсем не в восторге, это обстоятельство не помешало ей сотрудничать с "первой кнопкой". Более того, артистка двинулась в наступление.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Мария Шукшина опубликовала важное заявление. "Скоро на Первом Канале стартует проект "Главная роль", где известные люди, не-актеры, будут показывать нам с вами, на что они способны в КИНО! Они сыграют сцены из полюбившихся нам таких фильмов, как Служебный роман, Ирония судьбы или с легким паром и т.д. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – объявила Шукшина.Однако актриса сразу оговорилась, что не будет ведущей этого шоу. "Мы, члены жюри, вместе с Александром Михайловым, Еленой Яковлевой/Авдотьей Смрновой, Дмитрием Астраханом и вами, любимые зрители, будем их судить! В результате тот, кто окажется наиболее талантлив, и получит заветную главную роль на Первом канале", – объяснила правила артистка.В заключение изящно прошлась по таким скандально известным ток-шоу как "Пусть говорят" и "Прямой эфир", сообщив, что зрители наконец-то отдохнут на "действительно развлекательной" программе. Поклонники обрадовались такой перспективе. "Машенька, да мы на Вас посмотрим и уже получим удовольствие!", "Урааа!!!! Я очень ждала что – то с Вами на экранах интересное, новое!!!! Как я рада за Вас, Машенька, и за нас! Просто бальзам на душу сегодня!!!!", "Будем смотреть с удовольствием!" – высказались фанаты.Ранее дочь Анна Трегубенко стала гостьей программы "Пусть говорят" на Первом канале и дала откровенное интервью, где буквально опозорила свою именитую родительницу. Она рассказала, что год не общается с матерью. Дело в том, что между Анной и Марией возникли противоречия из-за квартиры бабушки – Лидии Федосеевой-Шукшиной, которую Трегубенко продала, ни с кем не посоветовавшись.Дочь Шушкиной пожаловалась, что актриса не встала на ее сторону, а. наоборот, отвернулась в трудной ситуации. И теперь мириться с родительницей у нее нет никакого желания.