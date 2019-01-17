Международный олимпийский комитет лишил грузинского борца вольного стиля Давита Модзманашвили серебряной медали Олимпийских игр 2012 года, которые проходили в Лондоне. Он признан виновным в нарушении антидопинговых правил.

Международный олимпийский комитет лишил грузинского борца вольного стиля Давита Модзманашвили серебряной медали Олимпийских игр 2012 года, которые проходили в Лондоне. Он признан виновным в нарушении антидопинговых правил.В допинг-пробе грузинского спортсмена было обнаружено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на официальный сайт международной организации. Теперь согласно вердикта МОК добытый в столице Олимпиады-2012 результат будет аннулирован, а сам спортсмен будет лишен серебряной медали.Модзманашвили выступал в весовой категории до 120 килограмм. Отметим, что бронзовым призером в той же весовой категории стал россиянин Билял Махов.