Насколько бы подорожал вывоз бытовых отходов, если бы мусорная реформа в регионе стартовала уже сейчас? Что не так делают те, кто кладёт деньги за капремонт на спецсчёт? Как руководство области восприняло новость об отдельной платёжке владимирского Водоканала? И конечно, как уберечь горожан от взрывов бытового газа? Эти вопросы обсуждались на Общественном совете по ЖКХ. Репортаж Александра Инина.

Насколько бы подорожал вывоз бытовых отходов, если бы мусорная реформа в регионе стартовала уже сейчас? Что не так делают те, кто кладёт деньги за капремонт на спецсчёт? Как руководство области восприняло новость об отдельной платёжке владимирского Водоканала? И конечно, как уберечь горожан от взрывов бытового газа? Эти вопросы обсуждались на Общественном совете по ЖКХ. Репортаж Александра Инина.Это даже хорошо, что в мусорном вопросе Владимирской области пока всё по-старому. Как было сказано сегодня на Совете, если бы мусорную реформу не отложили на год, то за вывоз ТБО люди платили бы больше.Альберт Русанен, председатель Общественного совета по ЖКХ при губернаторе: "Если мы сейчас в среднем платим с 30-метровой квартиры где-то приблизительно 100-105 рублей, здесь бы мы заплатили 118 рублей соответственно. А там, где 5 человек зарегистрировано, - мы заплатили порядка 600 рублей. То есть разница, вы видите, какая".Нормативы накопления мусора во Владимирской области выше, чем в соседних регионах. И их надо пересматривать. Причём, сейчас они рассчитаны таким образом, что в карман простых жителей залезли глубже, чем в карман бизнесменов. Владельцам магазинов, например, вывоз ТБО привязали к торговой площади, а не к общей. Нормативы накопления мусора нужно пересматривать - такой вывод сделал Общественный совет при губернаторе.Из других задач на 2019 год. Ужесточить законодательство по поводу капремонта. А то собственники домов меняют окна в подъездах на стеклопакеты,и проводят эти работы как капитальный ремонт. Этим грешат те дома, где собирают деньги не в общий котёл, а на спецсчёт. Эксперты считают, что это нецелевое расходование средств, но законодательно доказать это пока не могут.Елена Андреева, начальник Госжилинспекции: "Нами такие материалы собираются, направляются в правоохранительные органы, но, к сожалению, пока ни одного материала не заинтересовало полицию, потому что понятия нецелевого расходования таких денежных средств нет".Кстати, в связи с увеличением НДС на два процента все сметы по капремонту домов будут пересмотрены в сторону увеличения. Иначе подрядчикам просто невыгодно работать. И в связи с этим пока не ясно, то ли домов теперь будут ремонтировать меньше, то ли тариф в 6-50 надо пересматривать.Платежи за воду. Во Владимире Горводоканал сам теперь будет их собирать. И это вызвало гнев губернатора и председателя Совета по ЖКХ, потому что федеральный тренд как раз наоборот - переходить на единую платёжку.Владимир Сипягин, губернатор области: "Государство в целом, Президент говорит, Правительство говорит, что должна быть концентрация всего. Концентрация в руках государства. А не отдельно взятых муниципалитетов. Хочу это подчеркнуть отдельно - это говорит Президент. Если каждая структура будет свою платёжку делать, то до чего мы докатимся".Альберт Русанен, председатель Общественного совета по ЖКХ при губернаторе: "Cейчас будет происходить синхронизация передачи данных, и в процессе передачи, возможно, потому что это разные совершенно программы, произойдёт сбой и, соответственно, часть данных не будет передана и необходимым образом не отразится в программах у ВладимирВодоканала. Поэтому если вы увидите, что вам начислили больше - указано другое количество зарегистрированных лиц, другой собственник указан в лицевом счёте - в первую очередь обратитесь в Водоканал. Он сделает в электронном виде запрос в ЕРИЦ".И конечно - бытовый газ. Актуальная тема. Взрывов во Владимире никто не хочет, но некоторые жильцы так и не заключили договоры на обслуживание газового оборудования. С этим будут бороться.Илья Потапов, директор областного департамента ЖКХ: "Основные задачи, которые мы всё-таки ставим перед нами, перед органами МСУ, перед газораспределительными организациями - принять исчерпывающие меры к недопущению пользования газом для коммунально-бытовых нужд в отсутствие 100% охвата договорами техобслуживания. Cрок мы здесь устанавливаем - до 1 марта 2019 года".К самим газовикам тоже много вопросов. В частности по котельной в высотке на проспекте Ленина, 5 "А". Разбирающиеся в вопросе люди говорят, что она построена с нарушениями. Но принята в эксплуатацию. Почему? Cпросить не у кого. Представители "Газпрома" на заседание не явились. Вопросы, как они работают, чтобы граждане спали спокойно, - остались без ответа.Владимир Сипягин, губернатор области: "Я не вижу здесь представителя газовой службы. Где у нас Облгаз, я не понял. Потому что возникают вопросы, и они возникают не к администрации области".Предыдущий губернатор на таких Советах появлялась не часто. Присылала своего зама по ЖКХ Смолину. Владимир Сипягин сказал, что подобные Советы должны стать продуктивнее. Проводят их не для бумажных отчётов.