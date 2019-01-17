Насколько бы подорожал вывоз бытовых отходов, если бы мусорная реформа в регионе стартовала уже сейчас? Что не так делают те, кто кладёт деньги за капремонт на спецсчёт? Как руководство области восприняло новость об отдельной платёжке владимирского Водоканала? И конечно, как уберечь горожан от взрывов бытового газа? Эти вопросы обсуждались на Общественном совете по ЖКХ. Репортаж Александра Инина.
Насколько бы подорожал вывоз бытовых отходов, если бы мусорная реформа в регионе стартовала уже сейчас? Что не так делают те, кто кладёт деньги за капремонт на спецсчёт? Как руководство области восприняло новость об отдельной платёжке владимирского Водоканала? И конечно, как уберечь горожан от взрывов бытового газа? Эти вопросы обсуждались на Общественном совете по ЖКХ. Репортаж Александра Инина.
Это даже хорошо, что в мусорном вопросе Владимирской области пока всё по-старому. Как было сказано сегодня на Совете, если бы мусорную реформу не отложили на год, то за вывоз ТБО люди платили бы больше.
Альберт Русанен, председатель Общественного совета по ЖКХ при губернаторе: "Если мы сейчас в среднем платим с 30-метровой квартиры где-то приблизительно 100-105 рублей, здесь бы мы заплатили 118 рублей соответственно. А там, где 5 человек зарегистрировано, - мы заплатили порядка 600 рублей. То есть разница, вы видите, какая".
Нормативы накопления мусора во Владимирской области выше, чем в соседних регионах. И их надо пересматривать. Причём, сейчас они рассчитаны таким образом, что в карман простых жителей залезли глубже, чем в карман бизнесменов. Владельцам магазинов, например, вывоз ТБО привязали к торговой площади, а не к общей. Нормативы накопления мусора нужно пересматривать - такой вывод сделал Общественный совет при губернаторе.
Из других задач на 2019 год. Ужесточить законодательство по поводу капремонта. А то собственники домов меняют окна в подъездах на стеклопакеты,и проводят эти работы как капитальный ремонт. Этим грешат те дома, где собирают деньги не в общий котёл, а на спецсчёт. Эксперты считают, что это нецелевое расходование средств, но законодательно доказать это пока не могут.
Елена Андреева, начальник Госжилинспекции: "Нами такие материалы собираются, направляются в правоохранительные органы, но, к сожалению, пока ни одного материала не заинтересовало полицию, потому что понятия нецелевого расходования таких денежных средств нет".
Кстати, в связи с увеличением НДС на два процента все сметы по капремонту домов будут пересмотрены в сторону увеличения. Иначе подрядчикам просто невыгодно работать. И в связи с этим пока не ясно, то ли домов теперь будут ремонтировать меньше, то ли тариф в 6-50 надо пересматривать.
Платежи за воду. Во Владимире Горводоканал сам теперь будет их собирать. И это вызвало гнев губернатора и председателя Совета по ЖКХ, потому что федеральный тренд как раз наоборот - переходить на единую платёжку.
Владимир Сипягин, губернатор области: "Государство в целом, Президент говорит, Правительство говорит, что должна быть концентрация всего. Концентрация в руках государства. А не отдельно взятых муниципалитетов. Хочу это подчеркнуть отдельно - это говорит Президент. Если каждая структура будет свою платёжку делать, то до чего мы докатимся".
Альберт Русанен, председатель Общественного совета по ЖКХ при губернаторе: "Cейчас будет происходить синхронизация передачи данных, и в процессе передачи, возможно, потому что это разные совершенно программы, произойдёт сбой и, соответственно, часть данных не будет передана и необходимым образом не отразится в программах у ВладимирВодоканала. Поэтому если вы увидите, что вам начислили больше - указано другое количество зарегистрированных лиц, другой собственник указан в лицевом счёте - в первую очередь обратитесь в Водоканал. Он сделает в электронном виде запрос в ЕРИЦ".
И конечно - бытовый газ. Актуальная тема. Взрывов во Владимире никто не хочет, но некоторые жильцы так и не заключили договоры на обслуживание газового оборудования. С этим будут бороться.
Илья Потапов, директор областного департамента ЖКХ: "Основные задачи, которые мы всё-таки ставим перед нами, перед органами МСУ, перед газораспределительными организациями - принять исчерпывающие меры к недопущению пользования газом для коммунально-бытовых нужд в отсутствие 100% охвата договорами техобслуживания. Cрок мы здесь устанавливаем - до 1 марта 2019 года".
К самим газовикам тоже много вопросов. В частности по котельной в высотке на проспекте Ленина, 5 "А". Разбирающиеся в вопросе люди говорят, что она построена с нарушениями. Но принята в эксплуатацию. Почему? Cпросить не у кого. Представители "Газпрома" на заседание не явились. Вопросы, как они работают, чтобы граждане спали спокойно, - остались без ответа.
Владимир Сипягин, губернатор области: "Я не вижу здесь представителя газовой службы. Где у нас Облгаз, я не понял. Потому что возникают вопросы, и они возникают не к администрации области".
Предыдущий губернатор на таких Советах появлялась не часто. Присылала своего зама по ЖКХ Смолину. Владимир Сипягин сказал, что подобные Советы должны стать продуктивнее. Проводят их не для бумажных отчётов.