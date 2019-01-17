Президент РФ Владимир Путин вручил своему сербскому коллеге Александру Вучичу орден Александра Невского.
Президент РФ Владимир Путин вручил своему сербскому коллеге Александру Вучичу орден Александра Невского.
Как передает телеканал "Россия 24", в ходе торжественной церемонии Путин подчеркнул, что искренне рад вручить Вучичу высокую государственную награду за большой личный вклад в расширение сотрудничества с Россией.
Президент РФ подчеркнул, что Вучич известен как активный сторонник тесных и тёплых отношений между Москвой и Белградом и во многом благодаря его личным усилиям отношения между Россией и Сербией не подвержены международной политической конъюнктуре и успешно развиваются.
17 января Путин прибыл в столицу Сербии с однодневным визитом по приглашению президента этой страны.