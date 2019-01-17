Президент России Владимир Путин посетил храм Святого Саввы в сербской столице. На улицах Белграда собрались поприветствовать российского лидера порядка 125 тысяч человек. Как заявил Александр Вучич на прошедшем после переговоров официальном приеме, ничего подобного в столице Сербии не было последние 30 лет.

Президент России Владимир Путин посетил храм Святого Саввы в сербской столице. На улицах Белграда собрались поприветствовать российского лидера порядка 125 тысяч человек. Как заявил Александр Вучич на прошедшем после переговоров официальном приеме, ничего подобного в столице Сербии не было последние 30 лет.Храм Святого Саввы в Белграде — самая большая церковь на Балканах и один из крупнейших православных соборов в мире.Храм посвящен сербскому национальному герою, основателю и первому архиепископу автокефальной Сербской православной церкви Савве Первому, который жил в XII-XIII веках. Во времена турецкого владычества мощи Саввы были сожжены по приказу османского воеводы. Спустя 300 лет, в 1894 году, на холме Врачар, где это произошло, был заложен храм.Фактическое возведение храма после многочисленных конкурсов и проектирования началось только в 1935-м, но спустя 4 года строительство остановилось из-за Второй мировой войны. Возобновилось оно только в 1986 году. В 1989 году был закончен купол. Еще спустя 15 лет собор был освящен.В 2008 году открылся придел храма в честь святых мучеников Ермила и Стратоника. Вместе с тем внутренние отделочные работы продолжаются до сих пор. Помощь в этом Сербии оказывает Россия.После посещения храма Владимир Путин и Александр Вучич вместе прошли по улицам Белграда.