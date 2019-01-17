Президент России Владимир Путин прибыл с однодневным визитом в Белград. В аэропорту российского лидера лично встретил президент Сербии Александр Вучич. Главы государств обменялись рукопожатиями.

Президент России Владимир Путин прибыл с однодневным визитом в Белград. В аэропорту российского лидера лично встретил президент Сербии Александр Вучич. Главы государств обменялись рукопожатиями, передает телеканал "Россия 24".После этого российский президент пригласил Вучича в свой автомобиль Aurus Senat Limousine, на котором они вместе поехали к мемориалу воинам-освободителям Белграда, чтобы возложить венки. В этом году Сербия отмечает 75 лет освобождения Белграда от немецко-фашистской оккупации.После посещения мемориала состоится официальная церемония встречи президентов двух государств. Лидерам представят членов российской и сербской делегаций. Затем Путин и Вучич осмотрят выставку, посвященную связям двух стран. Экспозиция разместилась в здании правительственного комплекса Палата Сербии.В ходе запланированных переговоров президенты планируют обсудить двусторонние торгово-экономические отношения и перспективы их развития. Также на повестке дня продление газопровода "Турецкий поток" в Сербию и ситуация вокруг непризнанного Косова. Ожидается, что по итогам встречи будет подписано порядка 20 двусторонних документов.Кроме того, в рамках визита у Владимира Путина запланирована встреча с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.