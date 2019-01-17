Президент России прибыл с официальным визитом в Белград. Власти города расклеили на улицах плакаты в честь высокого гостя, но в тексте приветствия сделали ошибку.

ПрезидентРоссии прибыл с официальным визитом в Белград. Власти города расклеили наулицах плакаты в честь высокого гостя, но в тексте приветствия сделали ошибку."Добро пожаловатьуважаемый президент Путин, дорогой друг" – гласит надпись на билборде, фотографиюкоторого разместили у себя в соцсетях журналисты из кремлевского пула. Послеобращения "Добро пожаловать" отсутствует необходимая в таких случаях запятая, а в конце нет восклицательного знака. Впрочем, это уже, скорее, недоработка авторов плаката, чем ошибка.Известно,что освещают визит Путина в Сербию около 700 журналистов из 160 мировых СМИ. Информационныйажиотаж вокруг поездки российского лидера наиболее заметен в правительственномкомплексе "Палата Сербия", где проходят переговоры Путина с президентомстраны Александром Вучичем.Прямую трансляциюсербского телевидения сопровождает круглый стол с экспертами, которые обсуждаюткаждую организационную деталь. Правда, ошибки на приветственных плакатах поканикто не заметил.за день до визита Владимира Путина в Белград был раскры план покушения на российскогопрезидента. В городе Нови-Пазар в 200 километрах от Белграда был задержан 21-летнийисламист Армин Алибашич. В его рюкзаке нашли винтовку с оптическим прицелом, ав квартире ваххабита сыщики обнаружили целый арсенал оружия и оборудования,необходимого для изготовления взрывных устройств.Помимоэтого, боевик хранил у себя дома флаг запрещенной в России террористическойорганизации "Исламское государство", агитационные материалы, листовкии соответствующую литературу. Полицейские оперативно проверили контактыАлибашича и выяснили, что он готовил акцию к визиту Владимира Путина. Террористсобрал бомбу и хотел взорвать ее в день прибытия российского президента вБелград.