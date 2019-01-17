Президент
России прибыл с официальным визитом в Белград. Власти города расклеили на
улицах плакаты в честь высокого гостя, но в тексте приветствия сделали ошибку.
Президент
России прибыл с официальным визитом в Белград. Власти города расклеили на
улицах плакаты в честь высокого гостя, но в тексте приветствия сделали ошибку.
"Добро пожаловать
уважаемый президент Путин, дорогой друг" – гласит надпись на билборде, фотографию
которого разместили у себя в соцсетях журналисты из кремлевского пула. После
обращения "Добро пожаловать" отсутствует необходимая в таких случаях запятая, а в конце нет восклицательного знака. Впрочем, это уже, скорее, недоработка авторов плаката, чем ошибка.
Известно,
что освещают визит Путина в Сербию около 700 журналистов из 160 мировых СМИ. Информационный
ажиотаж вокруг поездки российского лидера наиболее заметен в правительственном
комплексе "Палата Сербия", где проходят переговоры Путина с президентом
страны Александром Вучичем.
Прямую трансляцию
сербского телевидения сопровождает круглый стол с экспертами, которые обсуждают
каждую организационную деталь. Правда, ошибки на приветственных плакатах пока
никто не заметил.
А
за день до визита Владимира Путина в Белград был раскры план покушения на российского
президента. В городе Нови-Пазар в 200 километрах от Белграда был задержан 21-летний
исламист Армин Алибашич. В его рюкзаке нашли винтовку с оптическим прицелом, а
в квартире ваххабита сыщики обнаружили целый арсенал оружия и оборудования,
необходимого для изготовления взрывных устройств.
Помимо
этого, боевик хранил у себя дома флаг запрещенной в России террористической
организации "Исламское государство", агитационные материалы, листовки
и соответствующую литературу. Полицейские оперативно проверили контакты
Алибашича и выяснили, что он готовил акцию к визиту Владимира Путина. Террорист
собрал бомбу и хотел взорвать ее в день прибытия российского президента в
Белград.