В Химках два выпивших охранника обчистили кассу аптеки и супермаркет Перекресток, где и дежурили. Наличие камер наблюдения, как свидетельствуют записи, сотрудников ЧОП совсем не смутило.

В Химках два выпивших охранника обчистили кассу аптеки и супермаркет "Перекресток", где и дежурили. Наличие камер наблюдения, как свидетельствуют записи, сотрудников ЧОП совсем не смутило.На дело блюстители порядка, которые прибыли в Подмосковье из Ростовской области, пошли после закрытия торговой точки, перед этим изрядно приняв на грудь. На кадрах видно, что первым делом приятели проломили дверь аптеки, где забрали наличные, а потом уже пошли выбирать алкоголь — бутылки они складывали в мусорные пакеты.Сумму ущерба владельцы оценили в 800 тысяч рублей, но к тому моменту, когда подозреваемых задержали, ни денег, ни тем более спиртного у них уже не было. Теперь мужчинам 25 и 31 года от роду, один из которых и вовсе с трудом вспоминал события того вечера, грозит до 10 лет лишения свободы по статье "Кража".