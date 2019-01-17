Ресурс XDA Developers выложил изображения ранней сборки Android 10 Q — следующей крупной версии операционной системы Google, которая должна выйти позднее в этом году. Самым значимым визуальным изменением стало появление полноценного ночного режима: если в Android 9 Pie при переходе из светлой в темную тему меняется оформление только шторки уведомления и лончера приложений, то в 10 Q перекрашиваются все элементы интерфейса.

Ресурс XDA Developers выложил изображения ранней сборки Android 10 Q — следующей крупной версии операционной системы Google, которая должна выйти позднее в этом году. Самым значимым визуальным изменением стало появление полноценного "ночного режима": если в Android 9 Pie при переходе из светлой в темную тему меняется оформление только шторки уведомления и лончера приложений, то в 10 Q перекрашиваются все элементы интерфейса.Настройки приватности станут более гибкими. В последних релизах Android компания Google и так ужесточила правила, разрешив пользователям отключать приложениям доступ к камере и микрофону в фоновом режиме. 10 Q идет еще дальше, добавляя настройку "разрешить только во время использования приложения". Эта опция позволит, например, открыть картам доступ к геолокации только когда программа открыта на экране.Судя по скриншотам, 10 Q следует ожидать появления десктопного режима — как Samsung DeX или функция Easy Projection в EMUI. По-видимому, при подключении устройства к компьютеру или внешнему монитору интерфейс нового Android будет автоматически адаптироваться к большому экрану. Также 10 Q будет поддерживать функцию записи происходящего на экране.”Google объяснила пользу от "ночного режима" в приложениях читайте такжеGoogle рассказала об основных возможностях Android 9 Pie в мае прошлого года, так что анонс 10 Q можно ожидать примерно в это же время. И Android Pie, и его предшественник Oreo была выпущены в августе.