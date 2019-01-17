Телеведущая Виктория Боня решила освоить новый навык. Звезда рассказала, что учится танцам на шесте.

Телеведущая Виктория Боня решилаосвоить новый навык. Звезда рассказала, что учится танцам на шесте.В личном Instagram Виктория опубликовала несколько видеозаписейв Stories. Теледива снимает себя на тренировке. Звезда медленно крутится вокруг шеста."Сейчас мы будем делать… учиться, по крайней мере, на шесте,на пилоне. Это просто суперсложно. Но я постараюсь", – рассказала Боня перед началомзанятий. Также во время урока Виктория сообщила, что до тренировки долгозанималась растяжкой и разогрела мышцы, поэтому на разминке может сачковать."Это было ооочень сложно. Если я еще могу прыгнуть с вышкипять метров сальто назад, то вот эту фигню я не могу сделать. Пока, по крайнеймере. Но я надеюсь, что все впереди будет", – отметила звезда. После теледива добавила, что будет упражняться для получения идеального результата.Напомним, что впоследнее время Виктория много путешествует. За полтора месяца зимы Боняпосетила Великобританию, Испанию, Таиланд, ОАЭ, Ибицу и Монако. Телеведущая осваиваетдуховные практики и развивает свою личность. Знаменитость практикует йогу, постояннопосещает спортивный зал.