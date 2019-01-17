Меган Маркл и принц Гарри посетили цирк в рамках своей общественной работы. Однако очередной выход в свет стал для американской актрисы новым модным провалом.

Меган Маркл и принц Гарри посетили цирк в рамках своей общественной работы. Однако очередной выход в свет стал для американской актрисы новым модным провалом.16 января оказался очень насыщенным для . Находящаяся на шестом месяце беременности герцогиня днем посетила подконтрольный ей фонд The Mayhew, который специализируется на защите животных, а вечером вместе с принцем Гарри отправилась в Альберт-холле на премьеру шоу Cirque du Soleil.Стоит отметить, что на представление супруги отправились не только в качестве развлечения. Дело в том, что это был специальный показ, прошедший в поддержку благотворительной организации Sentebale, которой помогает принц Гарри.Разумеется, все взгляды публики и многочисленных репортеров были прикованы к . Для выхода в свет супруга британского принца выбрала темно-синее платье в пайетках в пол с разрезом на юбке, который дополнила черными босоножками на высоком каблуке, аккуратным клатчем и убранными в низкий пучок волосами.Однако, по мнению пользователей Сети, и этот выход оказался для Меган провальным. Критики обрушились на актрису за то, что платье якобы "кривое", разрез "неприличный", да еще эти "ужасные блестяшки". В довершение Меган "пнули" из-за яркого макияжа."Раскрасили ее как будто ей не в качестве представительницы монархии присутствовать, а в качестве клоуна на арене выступать, для полного счастья еще и в пайетки нарядили", "Опять какая-то жуть, эти пайетки, разрез...", "Платье действительно ужасное. Разрез сделан и обработан криво-косо, кошмарные блестки, из правого рукава торчат нитки, платье книзу висит просто тряпкой какой-то. Баба-бабариха какая-то!", "Меган как обычно: размалевана как на ярмарку, ноги голые, руки на животе и улыбка с дебилинкой", – высказались пользователи Сети, буквально под лупой рассмотрев фотографии .