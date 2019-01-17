Мадридский Реал намерен предложить английскому Тоттенхэму обмен футболистами. Королевский клуб предложит шпорам валлийского полузащитника Гарета Бэйла, а взамен хочет заполучить датского лидера Тоттенхэма Кристиана Эриксена.

Мадридский "Реал" намерен предложить английскому "Тоттенхэму" обмен футболистами. "Королевский клуб" предложит "шпорам" валлийского полузащитника Гарета Бэйла, а взамен хочет заполучить датского лидера "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.Представители "Реала" высоко оценивают Бэйла и помимо Эриксена желают получить от лондонского клуба еще 30 миллионов евро в придачу, сообщает FootballНD со ссылкой на Don Balon. В "Реале" уже не в первый раз заявляют о желании приобрести датского хавбека. В этот раз боссы "сливочных" хотят воспользоваться тем, что Эриксен не может договориться со "шпорами" о подписании нового договора.Действующее соглашение датчанина с "Тотенхэмом" рассчитано до лета 2020 года. За клуб из столиц Англии он выступает с 2013 года.