В Саудовской Аравии завершился матч за Суперкубок Италии между туринским Ювентусом и Миланом из одноименного города. Гол португальского форварда старой синьоры Криштиану Роналду принес туринцам победу со счетом 1:0. Ювентус в восьмой раз стал обладателем почетного трофея.

В Саудовской Аравии завершился матч за Суперкубок Италии между туринским "Ювентусом" и "Миланом" из одноименного города. Гол португальского форварда "старой синьоры" Криштиану Роналду принес туринцам победу со счетом 1:0. "Ювентус" в восьмой раз стал обладателем почетного трофея.Начало первого тайма активнее провели миланские футболисты. Однако первая же вылазка туринцев к воротам Джанлуиджи Доннаруммы чуть не завершилась голом. Дуглас Коста опасно пробил в дальний левый угол, но мяч немного разминулся со штангой.В дальнейшем игра шла на встречных курсах. Моменты возникали то у тех, то у других ворот, однако до перерыва командам отличиться не удалось.На старте второго тайма форвард "красно-черных" Патрик Куторне попал в перекладину. Попади мяч чуть ниже, Войцех Щенсны не смог бы выручить своих партнеров. А на 61-й минуте матча счет был открыт. Миралем Пьянич выполнил классный заброс за спины защитников "Милана", и Криштиану Роналду головой с близкого расстояния поразил ворота Доннаруммы.Cristiano Ronaldo scores his 19th Goal in cup Final, amazing amazing Header. Juventus lead 1-0.pic.twitter.com/HGWHOjaxSJ— Hamza (@Ronaldoversesx) 16 января 2019 г.На 74-й минуте с поля был удален полузащитник "россонери" Франк Кессье за грубый фол против Эмре Джана. После этого "старая синьора" полностью завладела инициативой и довела матч до победы.Таким образом, "Ювентус" по количеству побед в Суперкубке обошел "Милан". Перед этой встречей у обеих команд было по семь завоеванных трофеев.