Заболели уже 25 человек

Заболели уже 25 человекВо Владимирской области вспышка кори. Уже более 20 человек заболели этим страшным заболеванием. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.14 января поступило 7 сообщений о случаях кори у детей-цыган в посёлке Сновицы Суздальского района. Врачи экстренно начали противоэпидемические мероприятия. Специалисты проводят подворовые обходы.На следующий день корью заболели ещё восемь жителей табора, на день после – ещё 10. Всего зарегистрировано уже 25 заболевших корью цыган, из них 5 взрослых и 20 детей. Больные лечатся амбулаторно.Корь — это острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путём. Единственный эффективный метод профилактики - иммунизация. Прививки можно сделать бесплатно в больницах по месту жительства, учёбы, работы.