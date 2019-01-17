Военно-технические отношения России и Сербии будут развиваться и дальше, Москва поможет Белграду укрепить обороноспособность балканского государства. Кроме того, две страны наладят связи между оборонными предприятиями, а вооруженные силы планируют проводить совместные маневры, заявил Владимир Путин во время визита в Сербию.

Военно-технические отношения России и Сербии будут развиваться и дальше, Москва поможет Белграду укрепить обороноспособность балканского государства. Кроме того, две страны наладят связи между оборонными предприятиями, а вооруженные силы планируют проводить совместные маневры, заявил Владимир Путин во время визита в Сербию.Что касается Косово, то российский лидер уверен: появление у республики полноценной армии – грубое нарушение резолюции ООН. Эти провокационные шаги только обостряют обстановку и могут привести к дестабилизации ситуации в регионе, сообщает телеканал "Россия 24".Напомним, в конце 2018 года парламент непризнанной республики Косово объявил о превращении СБК, или сил безопасности Косово, в полноценную армию. МИД РФ, Евросоюз и даже НАТО осудили это решение.