Евгений Петросян сообщил, что обзавелся в Барселоне новой подружкой. От ее вида многочисленные поклонники артиста впали в шок.

Евгений Петросян сообщил, что обзавелся в Барселоне новой подружкой. От ее вида многочисленные поклонники артиста впали в шок.со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой путешествует по Испании. Пара регулярно ужинает в дорогих ресторанах, посещает бутики и различные культурные достопримечательности, а фотоотчетами своих турпоходов делится в социальной сети Instagram. Юморист и его помощница предпочитают не выставлять общих снимков, однако по практически идентичности мест посещения очевидно, что Евгений и Татьяна отдыхают вместе.Правда, Брухунова почему-то не обнародовала фотографию с необычным манекеном, которую разместил на своей страничке Петросян. Так, артиста запечатлели с фигурой смеющейся женщины. "У меня здесь появилась подружка по духу. Такая хохотушка! Хочу ее купить и возить с собой", – подписал кадр юморист.От этой "подружки" многие поклонники впали в шок, впрочем, приятный. "Да вы даже похожи улыбками", "Что случилось , Степаненко плохо выглядит", "По сексшопам решили прогуляться Евгений Ваганович (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Только увидела! Она похожа на вас! Вы купили ее? Обязательно купите", "Почему бы нет , классная и некогда грустить", "Самое главное улыбается и молчит!", "Оч. похожа на маму Н. Королевой....", "Рот до ушей", "Танюша ревновать не будет?", "Прям подняли настроение! Тоже такую же хочу. Назову ее Антидепрессантша !!!" – не обошлось без едких комментариев подписчиков.Ранее Татьяна Брухунова дала откровенное интервью, в котором рассказала об отношениях с Евгением Петросяном. Молодая помощница прямо не сказала, что является его любовницей, но призналась, что 73-летний юморист занимает большое место в ее жизни и сердце.