Рождество
– один из самых светлых праздников, который мы встречаем с надеждой и
верой в чудо. Для гостей Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево
7 января 2019 года стало одним из самых ярких и запоминающихся дней в
жизни. В светлое Рождество Христово
там собрались члены многодетных семей из Москвы и Подмосковья. Для них
были приготовлены вкусные угощения, организованы интересные игры,
веселые пляски с песнями и катания с горки.
Рождество
– один из самых светлых праздников, который мы встречаем с надеждой и
верой в чудо. Для гостей Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево
7 января 2019 года стало одним из самых ярких и запоминающихся дней в
жизни. В светлое Рождество Христово
там собрались члены многодетных семей из Москвы и Подмосковья. Для них
были приготовлены вкусные угощения, организованы интересные игры,
веселые пляски с песнями и катания с горки.
В
тот день в побывали около
100 гостей – детишки и их родители. Каждого приняли с радушием и
теплотой – по всем традициям русского гостеприимства.
Среди гостей Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево
были самые разные люди: верующие и неверующие, воцерковленные
и те, кто пока ищет дорогу к Богу, православные и представители других
религий. Людей здесь не делят по конфессиям, национальностям и
другим признакам, оказывая помощь и поддержку всем нуждающимся.
Центр благотворительности, просвещения и гостеприимства
– такой была задумана обитель ее создателем, предпринимателем и
филантропом, председателем совета директоров холдинга "Социум" .
Всего несколько лет назад здесь были руины. Получив благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, предприниматель восстановил храм на обнаруженном в 2010 году фундаменте белокаменной
церкви и стал его ктитором. Обитель назвали в честь причисленной к лику святых великой
княгини Елисаветы Федоровны Романовой.
Гости
Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево часто говорят, что
чувствуют себя здесь как дома. Празднование светлого Рождества Христова
прошло в теплой, уютной и дружеской, поистине домашней атмосфере.
Занятия
в тот день нашлись для всех от мала до велика. Начали с игр на свежем
воздухе. Несмотря на мороз, настроение у всех было отличное. Затем
отправились на мастер-классы, где рукодельницы из Сергиева Посада
обучали гостей Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево своему
мастерству.
Пока
дети увлеченно наблюдали за рукодельницами, родители могли немного
отдохнуть. Изготовив подарки, ребята пошли в храм святой преподобной
мученицы Елисаветы.
Священник обители, протоиерей Павел Глазунов, рассказал детям и взрослым
историю великой княгини, которая особенно заботилась о больных и детях, а также познакомил их с традициями Рождества.
Многим
гостям Рождество в
запомнится как один из самых ярких и веселых моментов в их жизни. Улыбки
на лицах и счастье в глазах детишек и их родителей – главная награда
для организаторов праздника.
Президент Центра помощи многодетным семьям "МногоМама" Алина Контарева
ежегодно устраивает десятки праздников, но такое замечательное
Рождество на ее памяти было впервые. Обитель святой Елисаветы в
Покровском-Стрешнево – прекрасная площадка для такого мероприятия, уверена
она.
"Для многодетных семей особенно важно чувствовать покой и
защищенность, знать, что среди суеты большого города есть вот такой
островок тишины и счастья", – сказала Контарева.
Организацию
праздника она оценила по высшему разряду: вкусные угощения, горячие
напитки, замечательные подарки детям, теплый павильон для мастер-классов
и даже комната, где можно перепеленать и переодеть ребенка – все было в
лучшем виде. Контарева
поблагодарила за прекрасное Рождество генерального
директора ООО "Обитель святой Елисаветы" Евгению Лебединскую и самого
Игоря Ашурбейли.
Евгения
Лебединская – одна из тех, благодаря кому чудесная зимняя
рождественская сказка стала явью. Посетители Обители святой Елисаветы в
Покровском-Стрешнево воспринимали ее как заботливую хозяйку, главное для
которой – комфорт и уют гостей.
"Летом на нашей территории играют в
лапту, у нас бывают городошные игры и футбол. К нам с удовольствием
приходят дети и люди с ограниченными возможностями", – рассказала она.
В
восторге от гуляний в Покровском-Стрешнево и юрист ООО "Обитель святой
Елисаветы" Евгения Артеменкова. Но на празднике она была прежде всего
как мать двоих детей и прихожанка храма святой Елисаветы. "Мы во всем
поучаствовали: у всех мастериц поучились, с горки покатались, со
скоморохами на улице поиграли. И каша оказалась очень вкусной, и пироги
особенные", – поделилась женщина впечатлениями от праздника.
Главное,
отмечают взрослые, что дети были довольны. У Лидии Мартыновой трое
ребятишек, младшему из которых четыре года. Все они остались в восторге
от праздника.
"Всем детям нравится, когда можно побегать, попрыгать на
морозе, а потом тут же согреться в теплом павильоне, хорошо и вкусно
поесть", – рассказала гость Обители святой Елисаветы в
Покровском-Стрешнево.
Троих
ребятишек воспитывает и Наталья Корсак. По ее мнению, атмосфера в
обители отличается от обычных городских гуляний. Главное, считает
многодетная мама, что нет толкотни, вокруг тихо и спокойно. "Спасибо
большое ктитору храма святой Елисаветы Игорю Ашурбейли за то, что в Москве есть такое место", – сказала Корсак.
Заместитель председателя совета молодежно-патриотического
объединения "Гвардия" Андрей Старых уверен, что в Обитель святой
Елисаветы в Покровском-Стрешнево еще не раз наполнится звонким детским
смехом и мероприятия для многодетных семей станут доброй традицией этого
места. "Можно сказать, это только начало", – подчеркнул он.
У
Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево большие планы. Вскоре
здесь будет организован Дом милосердия с собственным сестричеством. Не исключено, что в обители могут появиться курсы сестер милосердия,
где все желающие будут учиться оказанию первой медицинской помощи.