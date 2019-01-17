Рождество – один из самых светлых праздников, который мы встречаем с надеждой и верой в чудо. Для гостей Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево 7 января 2019 года стало одним из самых ярких и запоминающихся дней в жизни. В светлое Рождество Христово там собрались члены многодетных семей из Москвы и Подмосковья. Для них были приготовлены вкусные угощения, организованы интересные игры, веселые пляски с песнями и катания с горки.

Рождество– один из самых светлых праздников, который мы встречаем с надеждой иверой в чудо. Для гостей Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево7 января 2019 года стало одним из самых ярких и запоминающихся дней вжизни. В светлое Рождество Христовотам собрались члены многодетных семей из Москвы и Подмосковья. Для нихбыли приготовлены вкусные угощения, организованы интересные игры,веселые пляски с песнями и катания с горки.тот день в побывали около100 гостей – детишки и их родители. Каждого приняли с радушием итеплотой – по всем традициям русского гостеприимства.Среди гостей Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешневобыли самые разные люди: верующие и неверующие, воцерковленныеи те, кто пока ищет дорогу к Богу, православные и представители другихрелигий. Людей здесь не делят по конфессиям, национальностям идругим признакам, оказывая помощь и поддержку всем нуждающимся.Центр благотворительности, просвещения и гостеприимства– такой была задумана обитель ее создателем, предпринимателем ифилантропом, председателем совета директоров холдинга "Социум" .Всего несколько лет назад здесь были руины. Получив благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, предприниматель восстановил храм на обнаруженном в 2010 году фундаменте белокаменнойцеркви и стал его ктитором. Обитель назвали в честь причисленной к лику святых великойкнягини Елисаветы Федоровны Романовой.ГостиОбители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево часто говорят, чточувствуют себя здесь как дома. Празднование светлого Рождества Христовапрошло в теплой, уютной и дружеской, поистине домашней атмосфере.Занятияв тот день нашлись для всех от мала до велика. Начали с игр на свежемвоздухе. Несмотря на мороз, настроение у всех было отличное. Затемотправились на мастер-классы, где рукодельницы из Сергиева Посадаобучали гостей Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево своемумастерству.Покадети увлеченно наблюдали за рукодельницами, родители могли немногоотдохнуть. Изготовив подарки, ребята пошли в храм святой преподобноймученицы Елисаветы.Священник обители, протоиерей Павел Глазунов, рассказал детям и взрослымисторию великой княгини, которая особенно заботилась о больных и детях, а также познакомил их с традициями Рождества.Многимгостям Рождество взапомнится как один из самых ярких и веселых моментов в их жизни. Улыбкина лицах и счастье в глазах детишек и их родителей – главная наградадля организаторов праздника.Президент Центра помощи многодетным семьям "МногоМама" Алина Контареваежегодно устраивает десятки праздников, но такое замечательноеРождество на ее памяти было впервые. Обитель святой Елисаветы вПокровском-Стрешнево – прекрасная площадка для такого мероприятия, уверенаона."Для многодетных семей особенно важно чувствовать покой изащищенность, знать, что среди суеты большого города есть вот такойостровок тишины и счастья", – сказала Контарева.Организациюпраздника она оценила по высшему разряду: вкусные угощения, горячиенапитки, замечательные подарки детям, теплый павильон для мастер-классови даже комната, где можно перепеленать и переодеть ребенка – все было влучшем виде. Контаревапоблагодарила за прекрасное Рождество генеральногодиректора ООО "Обитель святой Елисаветы" Евгению Лебединскую и самогоИгоря Ашурбейли.ЕвгенияЛебединская – одна из тех, благодаря кому чудесная зимняярождественская сказка стала явью. Посетители Обители святой Елисаветы вПокровском-Стрешнево воспринимали ее как заботливую хозяйку, главное длякоторой – комфорт и уют гостей."Летом на нашей территории играют влапту, у нас бывают городошные игры и футбол. К нам с удовольствиемприходят дети и люди с ограниченными возможностями", – рассказала она.восторге от гуляний в Покровском-Стрешнево и юрист ООО "Обитель святойЕлисаветы" Евгения Артеменкова. Но на празднике она была прежде всегокак мать двоих детей и прихожанка храма святой Елисаветы. "Мы во всемпоучаствовали: у всех мастериц поучились, с горки покатались, соскоморохами на улице поиграли. И каша оказалась очень вкусной, и пирогиособенные", – поделилась женщина впечатлениями от праздника.Главное,отмечают взрослые, что дети были довольны. У Лидии Мартыновой троеребятишек, младшему из которых четыре года. Все они остались в восторгеот праздника."Всем детям нравится, когда можно побегать, попрыгать наморозе, а потом тут же согреться в теплом павильоне, хорошо и вкуснопоесть", – рассказала гость Обители святой Елисаветы вПокровском-Стрешнево.Троихребятишек воспитывает и Наталья Корсак. По ее мнению, атмосфера вобители отличается от обычных городских гуляний. Главное, считаетмногодетная мама, что нет толкотни, вокруг тихо и спокойно. "Спасибобольшое ктитору храма святой Елисаветы Игорю Ашурбейли за то, что в Москве есть такое место", – сказала Корсак.Заместитель председателя совета молодежно-патриотическогообъединения "Гвардия" Андрей Старых уверен, что в Обитель святойЕлисаветы в Покровском-Стрешнево еще не раз наполнится звонким детскимсмехом и мероприятия для многодетных семей станут доброй традицией этогоместа. "Можно сказать, это только начало", – подчеркнул он.Обители святой Елисаветы в Покровском-Стрешнево большие планы. Вскорездесь будет организован Дом милосердия с собственным сестричеством. Не исключено, что в обители могут появиться курсы сестер милосердия,где все желающие будут учиться оказанию первой медицинской помощи.