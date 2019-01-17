Российский информационный телеканал RT намерен обжаловать в суде решения британского медиарегулятора Ofcom о нарушении каналом правил вещания.

Российский информационный телеканал RT намерен обжаловать в суде решения британского медиарегулятора Ofcom о нарушении каналом правил вещания.Как передает РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе телеканала, подчеркнув, что протест касается как самих решений регулятора, так и процедуры их принятия.В RT напомнили, что Ofcom провел расследования в отношении десяти программ телеканала и решил, что семь из них нарушили требования вещательного кодекса, обвинив передачи в недостоверности.С этим не согласны в RT, подчеркнув, что всегда четко выполняли правила вещательного кодекса Ofcom, который ранее признавал, что российский канал по количеству нарушений не выделялся на фоне других вещателей.