Сразу после громкой премьеры отечественного боевика Т-34 рынок заполнили нелицензионные диски с фильмом. Нашумевшую ленту снимают с больших экранов кинотеатров и незаконно продают записи в плохом качестве. В частности, об этом стало известно в результате инспекции одного из рынков. Наш канал надеется, что подобные проверки будут проходить на всех рынках страны.

Сразу после громкой премьеры отечественного боевика "Т-34" рынок заполнили нелицензионные диски с фильмом. Нашумевшую ленту снимают с больших экранов кинотеатров и незаконно продают записи в плохом качестве. В частности, об этом стало известно в результате инспекции одного из рынков. Наш канал надеется, что подобные проверки будут проходить на всех рынках страны.На триумфальном шествии фильма "Т-34" по стране заработать решили видеопираты. В торговом центре "Горбушкин двор" контрафактные диски на каждой второй полке. По словам продавцов, утром сюда привозят DVD — вечером их уже не найти.Продавцы готовы устроить демонстрацию нелицензионной копии. Кажется, качество хорошее, но, если присмотреться, видно тряску и замыленную картинку. Хотя и в таком виде фильм берут. Покупаем. Вызываем полицию. После бумажных формальностей полицейские идут к продавцу. Тому словно отшибло память.Документов на товар у продавца нет. Полицейские быстро выясняют его личность: гражданин Украины Виталий Гаврилюк. Продавец уверяет, он не знает владельца магазина.В этом павильоне можно найти еще несколько известных фильмов и сериалов. Вот, например, фильм "Ненастье", тоже производства канала "Россия 1". Сейчас посмотрим, сколько внутри дисков.Вокруг такие же торговцы: диски с "Т-34" после прихода полиции они уже попрятали. Они честно говорят: чтобы побороть торговлю фальсификатом, нужны кардинальные меры. При этом торговцы уверяют: их основной конкурент на рынке видео-пиратства — интернет. Копии "Т-34" распространяют и там. Но это оправдание вряд ли спасет их от штрафа и претензий правообладателя.