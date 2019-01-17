Российский сухогруз Кузьма Минин, который сняли с мели недалеко от британского берега, арестован за долги судовладельца.

Российский сухогруз "Кузьма Минин", который сняли с мели недалеко от британского берега, арестован за долги судовладельца, передает РИА Новости.В мурманском пароходстве, которому принадлежит сухогруз, информацию комментировать не стали.Сухогруз с 18 членами экипажа на борту сел на мель в нескольких метрах от берега в бухте Фалмут в середине декабря. Судно сняли с мели через несколько часов, позже его осмотрели водолазы и нашли незначительные повреждения корпуса.