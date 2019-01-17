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Сети не оценили неожиданную поездку в Киев телеведущей и бывшего
кандидата в президенты России Ксении Собчак. Визит в украинскую столицу
разозлил интернет-комментаторов.
Пользователи
Сети не оценили неожиданную поездку в Киев телеведущей и бывшего
кандидата в президенты России Ксении Собчак. Визит в украинскую столицу
разозлил интернет-комментаторов.
Так, пользователь Twitter SergeyCh полагает, что теледива отправилась в Незалежную
"с Петрухой (президент Украины Петр Порошенко. – Прим. ред.)
покалякать, сальца пожрать и горилки дернуть". "Сонька Золотая ручка
явилась" – написал в свою очередь Стас Самойлов.
О прибытии в столицу Незалежной сообщила на своей странице в Instagram. "Ну, привет, kiев!" – написала телеведущая.
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Сети упрекнули теледиву за неправильное написание названия города на
украинском языке. По мнению комментатора с ником Виктор, такого слова
нет ни в русском, ни в украинском языках.
Светская львица уверяет, что в ее посещении столицы Незалежной
нет политического подтекста. По ее словам, она приехала к подруге.
Собчак возмутилась поведением журналистов, которые принялись обрывать
телефон. Она отметила, что на Украине у нее живут "гостеприимные и
прекрасные друзья".
Но рады теледиве не все жители Незалежной.
Она внесена в базу данных скандального сайта "Миротворец". Авторы
ресурса обвиняют ее в нарушении государственных границ Украины и
"оправдании оккупации Крыма". На полуострове светская львица побывала в
апреле 2014 года.
В
марте прошлого года участвовала в выборах президента
России. Теледива набрала около 1,5% голосов. В ходе избирательной
кампании она заявляла о необходимости восстановления отношений с
Украиной.