Пользователи Сети не оценили неожиданную поездку в Киев телеведущей и бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак. Визит в украинскую столицу разозлил интернет-комментаторов.

ПользователиСети не оценили неожиданную поездку в Киев телеведущей и бывшегокандидата в президенты России Ксении Собчак. Визит в украинскую столицуразозлил интернет-комментаторов.Так, пользователь Twitter SergeyCh полагает, что теледива отправилась в Незалежную"с Петрухой (президент Украины Петр Порошенко. – Прим. ред.)покалякать, сальца пожрать и горилки дернуть". "Сонька Золотая ручкаявилась" – написал в свою очередь Стас Самойлов.О прибытии в столицу Незалежной сообщила на своей странице в Instagram. "Ну, привет, kiев!" – написала телеведущая.ПользователиСети упрекнули теледиву за неправильное написание названия города наукраинском языке. По мнению комментатора с ником Виктор, такого слованет ни в русском, ни в украинском языках.Светская львица уверяет, что в ее посещении столицы Незалежнойнет политического подтекста. По ее словам, она приехала к подруге.Собчак возмутилась поведением журналистов, которые принялись обрыватьтелефон. Она отметила, что на Украине у нее живут "гостеприимные ипрекрасные друзья".Но рады теледиве не все жители Незалежной.Она внесена в базу данных скандального сайта "Миротворец". Авторыресурса обвиняют ее в нарушении государственных границ Украины и"оправдании оккупации Крыма". На полуострове светская львица побывала вапреле 2014 года.марте прошлого года участвовала в выборах президентаРоссии. Теледива набрала около 1,5% голосов. В ходе избирательнойкампании она заявляла о необходимости восстановления отношений сУкраиной.