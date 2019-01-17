Сбивший девушку на пешеходном переходе и попытавшийся скрыться с места ДТП судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров, подал в отставку. Об этом свидетельствует датированное 16 января заявление на сайте суда. Решение будет принимать Высшая квалификационная коллегия судей РФ.

Сбивший девушку на пешеходном переходе и попытавшийся скрыться с места ДТП судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров, подал в отставку. Об этом свидетельствует датированное 16 января заявление на сайте суда. Решение будет принимать Высшая квалификационная коллегия судей РФ.Авария произошла вечером 21 декабря в Краснодаре: находившийся в нетрезвом виде за рулем своей Kia Крикоров сбил на пешеходном переходе 18-летнюю члена сборной Краснодарского края по тхэквондо, после чего собирался уехать, но путь ему преградили другие водители. В ожидании инспекторов ДПС виновник ДТП несколько раз заявлял, что усилия доброжелателей тщетны, поскольку он все равно уйдет от ответственности.История была предана огласке только после новогодних праздников, к тому моменту на Крикорова так и не было заведено уголовное дело.У пострадавшей диагностировали вывих колена и разрыв связок на ноге, ей предстоит операция. Крикоров, как уточняет ТАСС, уже компенсировал ущерб, а руководитель регионального центра спортивной подготовки по тхэквондо Анатолий Таванчев договорился с хирургом, который проведет девушке операцию.