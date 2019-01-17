Стали известны соперники мужской сборной России по волейболу на чемпионате Европы, который пройдет в 2019 году сразу в четырех странах – Бельгии, Нидерландах, Франции и Словении. Россияне на групповом этапе сыграют с финнами, белорусами, словенцами, турками и македонцами.

Стали известны соперники мужской сборной России по волейболу на чемпионате Европы, который пройдет в 2019 году сразу в четырех странах – Бельгии, Нидерландах, Франции и Словении. Россияне на групповом этапе сыграют с финнами, белорусами, словенцами, турками и македонцами.Об этом сообщил официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Жеребьевка состоялась в бельгийском Брюсселе. Сборная России попала в группу С.Чемпионат Европы пройдет с 12 по 29 сентября 2019 года. Напомним, что российские волейболисты являются действующими чемпионами турнира.