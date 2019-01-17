Президент
Украины Петр Порошенко мог бы помочь в трудоустройстве телеведущей и
светской львицы Ксении Собчак. По мнению депутата Бориса Чернышова,
главной блондинке страны вполне по силам трудиться на кондитерской фабрике.
Президент
Украины Петр Порошенко мог бы помочь в трудоустройстве телеведущей и
светской львицы Ксении Собчак. По мнению депутата Бориса Чернышова,
главной блондинке страны вполне по силам трудиться на кондитерской фабрике.
Чернышов
напомнил про имидж "блондинка в шоколаде". А раз так, уверен
политик, то она может остаться в Киеве и пойти на фабрику Roshen президента Украины Петра Порошенко. "Заниматься там кондитерскими изделиями и производством шоколада", – заявил депутат.
Решение
Собчак отправиться на Украину в нынешнее непростое время парламентарий
подверг критике. По его мнению, визиты в Киев – не самое лучшее, что
может сделать российский общественный и политический деятель.
Ксения
Собчак неожиданно приехала на Украину утром, 17 января. В посещении
Киева нет политического подтекста, уверяет телеведущая. По ее словам, в
украинской столице у нее живет подруга.
Но рады теледиве не все жители Незалежной.
После посещения Крыма в апреле 2014 года ее внесли в базу данных сайта
"Миротворец". Собчак обвиняют в нарушении украинской государственной
границы и оправдании "оккупации полуострова".
Пользователи Сети также не оценили "дружеские визиты" теледивы в Незалежную. Интернет-комментаторы принялись язвительно критиковать . Пользователь Twitter SergeyCh полагает, что она отправилась в Киев "покалякать, сальца пожрать и горилку дернуть" с президентом Украины Петром Порошенко
Другие пользователи заметили, что она неправиьно написала название столицы Незалежной на украинском языке. "Ну, привет, kiев!" – оставила запись в своем Instagram Собчак. По-украински город пишется Київ.
Высказались
и те, кто не верит словам светской львицы об отсутствии политического
подтекста. По мнению некоторых комментаторов, Собчак собралась встретиться с актером Владимиром Зеленским, который идет на выборы президента Украины.