Президент Украины Петр Порошенко мог бы помочь в трудоустройстве телеведущей и светской львицы Ксении Собчак. По мнению депутата Бориса Чернышова, главной блондинке страны вполне по силам трудиться на кондитерской фабрике.

ПрезидентУкраины Петр Порошенко мог бы помочь в трудоустройстве телеведущей исветской львицы Ксении Собчак. По мнению депутата Бориса Чернышова,главной блондинке страны вполне по силам трудиться на кондитерской фабрике.Чернышовнапомнил про имидж "блондинка в шоколаде". А раз так, уверенполитик, то она может остаться в Киеве и пойти на фабрику Roshen президента Украины Петра Порошенко. "Заниматься там кондитерскими изделиями и производством шоколада", – заявил депутат.РешениеСобчак отправиться на Украину в нынешнее непростое время парламентарийподверг критике. По его мнению, визиты в Киев – не самое лучшее, чтоможет сделать российский общественный и политический деятель.КсенияСобчак неожиданно приехала на Украину утром, 17 января. В посещенииКиева нет политического подтекста, уверяет телеведущая. По ее словам, вукраинской столице у нее живет подруга.Но рады теледиве не все жители Незалежной.После посещения Крыма в апреле 2014 года ее внесли в базу данных сайта"Миротворец". Собчак обвиняют в нарушении украинской государственнойграницы и оправдании "оккупации полуострова".Пользователи Сети также не оценили "дружеские визиты" теледивы в Незалежную. Интернет-комментаторы принялись язвительно критиковать . Пользователь Twitter SergeyCh полагает, что она отправилась в Киев "покалякать, сальца пожрать и горилку дернуть" с президентом Украины Петром ПорошенкоДругие пользователи заметили, что она неправиьно написала название столицы Незалежной на украинском языке. "Ну, привет, kiев!" – оставила запись в своем Instagram Собчак. По-украински город пишется Київ.Высказалисьи те, кто не верит словам светской львицы об отсутствии политическогоподтекста. По мнению некоторых комментаторов, Собчак собралась встретиться с актером Владимиром Зеленским, который идет на выборы президента Украины.