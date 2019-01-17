Олимпийская чемпионка по
фигурному катанию отправилась отдохнуть в ОАЭ. Аделина Сотникова
поделилась с поклонниками в
Instagram
фотографией в бикини.
Олимпийская чемпионка по
фигурному катанию отправилась отдохнуть в ОАЭ. Аделина Сотникова
поделилась с поклонниками в
Instagram
фотографией в бикини.
На фото спортсменка в купальнике шоколадного
цвета и солнцезащитных очках позирует на фоне бирюзовой водной глади и чистого синего
неба, демонстрируя счастье и беззаботность. "Таких как я поискать еще нужно. Да
что уж там, таких как я нет, а если и будет, то это будет моя дочь, только она
будет лучше меня", – подписала
снимок Аделина.
На снимке видно, что у
прекрасная фигура и ни грамма лишнего веса. Выглядит она сексуально и привлекательно. Недавно звезда фигурного катания призналась,
что благодаря активным тренировкам скинула почти десять килограммов. Теперь Аделина мечтает о том, чтобы удержать вес, а не
набрать его снова. В то же время спортсменка отметила, что это нелегко.
Поклонники выразили Сотниковой свое
восхищение. "Да уж, таких как ты, можно жизнь прожить – не встретить. Красавица
и умница!", "По– моему Аделина уже решила для себя нечто важное. Фото
загляденье!", "Восхитительная!", – прокомментировали пост Сотниковой пользователи
соцсети.
Отметим, что в декабре и
начале января 22-летняя фигуристка ударно потрудилась. была одной из
главных действующих лиц шоу-балета, который
поставили фигурист Евгений Плющенко и его
супруга Яна Рудковская.