Олимпийская чемпионка по фигурному катанию отправилась отдохнуть в ОАЭ. Аделина Сотникова поделилась с поклонниками в Instagram фотографией в бикини.

Олимпийская чемпионка пофигурному катанию отправилась отдохнуть в ОАЭ. Аделина Сотниковаподелилась с поклонниками вInstagramфотографией в бикини.На фото спортсменка в купальнике шоколадногоцвета и солнцезащитных очках позирует на фоне бирюзовой водной глади и чистого синегонеба, демонстрируя счастье и беззаботность. "Таких как я поискать еще нужно. Дачто уж там, таких как я нет, а если и будет, то это будет моя дочь, только онабудет лучше меня", – подписаласнимок Аделина.На снимке видно, что упрекрасная фигура и ни грамма лишнего веса. Выглядит она сексуально и привлекательно. Недавно звезда фигурного катания призналась,что благодаря активным тренировкам скинула почти десять килограммов. Теперь Аделина мечтает о том, чтобы удержать вес, а ненабрать его снова. В то же время спортсменка отметила, что это нелегко.Поклонники выразили Сотниковой своевосхищение. "Да уж, таких как ты, можно жизнь прожить – не встретить. Красавицаи умница!", "По– моему Аделина уже решила для себя нечто важное. Фотозагляденье!", "Восхитительная!", – прокомментировали пост Сотниковой пользователисоцсети.Отметим, что в декабре иначале января 22-летняя фигуристка ударно потрудилась. была одной изглавных действующих лиц шоу-балета, которыйпоставили фигурист Евгений Плющенко и егосупруга Яна Рудковская.