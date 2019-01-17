Экс-глава Минобороны России и его бывшая сотрудница и подруга, осужденные по делу о коррупции, интенсивно изучают английский язык. Возможно, пара может покинуть страну.

Экс-глава Минобороны России и егобывшая сотрудница и подруга, осужденные по делу о коррупции, интенсивноизучают английский язык. Возможно, пара может покинуть страну.Товарищи по несчастью усиленно занялись своим дополнительнымобразованием. Появилась информация, что на дом к Анатолию Сердюковуи Евгении Васильевой каждый день приходит репетитор по иностранномуязыку.Сердюков и Васильева намерены покинуть Россию, но ещене определилась со страной переезда, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой насобственные источники. Однако пока официально подтвержденной информации поэтому поводу нет.Напомним, в 2012 году бывший министр обороны Анатолий Сердюкови глава департамента имущественных отношений ведомства Евгения Васильеваоказались в центре дела "Оборонсервиса". Наказаниябывший чиновник избежал. Сердюков был вынужден покинуть свой высокий пост, а его сотрудницуарестовали по обвинению в мошенничестве на три миллиарда рублей.Как писали "Дни.ру", в прошлом года появилисьслухи о свадьбе экс-министра с бывшей подчиненной Евгенией Васильевой, но Сердюковотказался их комментировать. При этом известно, что они проживают вапартаментах в Молочном переулке столицы. По сведениям СМИ, пара занимаетвторой, третий и часть четвертого этажа. Всего в их квартире 13 комнат.