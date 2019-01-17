Экс-глава Минобороны России и его
бывшая сотрудница и подруга, осужденные по делу о коррупции, интенсивно
изучают английский язык. Возможно, пара может покинуть страну.
Экс-глава Минобороны России и его
бывшая сотрудница и подруга, осужденные по делу о коррупции, интенсивно
изучают английский язык. Возможно, пара может покинуть страну.
Товарищи по несчастью усиленно занялись своим дополнительным
образованием. Появилась информация, что на дом к Анатолию Сердюкову
и Евгении Васильевой каждый день приходит репетитор по иностранному
языку.
Сердюков и Васильева намерены покинуть Россию, но еще
не определилась со страной переезда, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на
собственные источники. Однако пока официально подтвержденной информации по
этому поводу нет.
Напомним, в 2012 году бывший министр обороны Анатолий Сердюков
и глава департамента имущественных отношений ведомства Евгения Васильева
оказались в центре дела "Оборонсервиса". Наказания
бывший чиновник избежал. Сердюков был вынужден покинуть свой высокий пост, а его сотрудницу
арестовали по обвинению в мошенничестве на три миллиарда рублей.
Как писали "Дни.ру", в прошлом года появились
слухи о свадьбе экс-министра с бывшей подчиненной Евгенией Васильевой, но Сердюков
отказался их комментировать. При этом известно, что они проживают в
апартаментах в Молочном переулке столицы. По сведениям СМИ, пара занимает
второй, третий и часть четвертого этажа. Всего в их квартире 13 комнат.