На кортах Мельбурна продолжается первый в сезоне турнир серии Большого шлема – Открытый чемпионат Австралии по теннису. Россиянка Мария Шарапова пробилась в третий круг соревнований, обыграв шведку Ребекку Петерсон.

На кортах Мельбурна продолжается первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии по теннису. Россиянка Мария Шарапова пробилась в третий круг соревнований, обыграв шведку Ребекку Петерсон.В своем втором матче на Australian Open Шарапова, которая посеяна на турнире под 30-м номером, вновь одержала разгромную победу. Россиянка отдала сопернице всего три гейма и по итогам двух сетов выиграла со счетом 6:2, 6:1. На корте теннисистки провели всего 1 час 13 минут.За путевку в четвертый круг Шарапова поспорит с третьей ракеткой турнира и действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии датчанкой Каролин Возняцки. Та в свою очередь во втором раунде победила другую шведку Юханну Ларссон со счетом 6:1, 6:3.Также в следующую стадию турнира пробились немка Анжелика Квитова (3-й номер посева) и чешка Петра Квитова (6).