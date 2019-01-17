Противоракетная оборона США станет основой обеспечения безопасности страны. Она будет развиваться до тех пор, пока не сможет перехватывать ракеты противника на всех стадиях их полета, говорится в новой стратегии развития ПРО. Документ презентовал исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан.

Противоракетная оборона США станет основой обеспечения безопасности страны. Она будет развиваться до тех пор, пока не сможет перехватывать ракеты противника на всех стадиях их полета, говорится в новой стратегии развития ПРО. Документ презентовал исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан. Он добавил, что противоракетная система должна защитить Соединенные Штаты даже от новых крылатых и гиперзвуковых ракет, которые разрабатывают Россия и Китай, пишет агентство РИА Новости.Кроме того, Пентагон планирует усилить спутниковую группировку. В нее войдут как космические аппараты-разведчики, так и перехватчики. Замминистра обороны Майкл Гриффин пояснил: сначала военные проведут исследования и выяснят, во сколько обойдется выведение элементов ПРО на орбиту. Если расходы окажутся приемлемыми, то их внесут в оборонный бюджет уже в следующем году.Между тем Иран и Северная Корея все еще остаются опасными для США. Из доклада следует, что Тегеран продолжает разрабатывать ядерные ракеты средней дальности, которые угрожают Европе, и также боеприпасы малого радиуса действия. Их могут использовать для нападения на корабли США и их союзников.Что касается КНДР, то ее ракеты способны долететь даже до территории Соединенных Штатов. Поэтому авторы новой стратегии настаивают, что США должны быть особенно бдительны по отношению к Северной Корее.