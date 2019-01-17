Программу очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжил матч в Новосибирске, где местная Сибирь встречалась с московским Спартаком. Хозяева смогли добиться минимальной победы над спартаковцами в овертайме – 4:3.

Программу очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжил матч в Новосибирске, где местная "Сибирь" встречалась с московским "Спартаком". Хозяева смогли добиться минимальной победы над спартаковцами в овертайме – 4:3.На протяжении всего матча команды обменивались голами и в итоге завершили основное время матча ничьей 3:3. Голами отличились сибиряки Данил Романцев, Никита Михайлов и Егор Миловзоров, а у "красно-белых" забивали Алексей Гришин, Артем Воронин и Каспарс Даугавиньш.Дополнительное время также близилось к завершению, однако за 27 секунд до сирены хоккеист хозяев Александр Шаров забил "Спартаку" и принес своему клубу непростую победу.Еще в двух матчах дня "Барыс" добился победы над "Салаватом Юлаевым" благодаря одной-единственной шайбе (1:0), а "Трактор" на своем льду оказался таким же негостеприимным и взял верх над гостями из нижегородского "Торпедо". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу челябинцев.