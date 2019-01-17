Сербский
президент подарил Владимиру Путину щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.
Эта порода считается символом верности и силы.
Сербский
президент подарил Владимиру Путину щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.
Эта порода считается символом верности и силы.
Российский
лидер поблагодарил Александра Вучича, а щенка назвал симпатягой. За время
пребывания Путина на посту президента и премьер-министра ему несколько раз
дарили собак: это делали нынешний министр обороны Сергей Шойгу, японские власти
и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
Владимир Путин 17 января прилетел в Сербию с официальным визитом. С
президентом Вучичем они обсуждали сотрудничество в энергетической, транспортной,
культурной и других сферах. Перед началом переговоров президент России показал главе Сербии лимузин Aurus проекта "Кортеж".
Как писали , за день до визита Владимира Путина в
Белград был раскрыт план покушения на российского президента. В городе
Нови-Пазар в 200 километрах от Белграда был задержан 21-летний исламист Армин
Алибашич.
При себе он имел винтовку с оптическим прицелом, а в квартире
ваххабита сыщики нашли оборудование и материалы, необходимые для изготовления
взрывных устройств. Террорист уже собрал одну бомбу и хотел взорвать ее в день
прибытия российского президента в Белград.