Сербский президент подарил Владимиру Путину щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша. Эта порода считается символом верности и силы.

Сербскийпрезидент подарил Владимиру Путину щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.Эта порода считается символом верности и силы.Российскийлидер поблагодарил Александра Вучича, а щенка назвал симпатягой. За времяпребывания Путина на посту президента и премьер-министра ему несколько раздарили собак: это делали нынешний министр обороны Сергей Шойгу, японские властии президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.Владимир Путин 17 января прилетел в Сербию с официальным визитом. Спрезидентом Вучичем они обсуждали сотрудничество в энергетической, транспортной,культурной и других сферах. Перед началом переговоров президент России показал главе Сербии лимузин Aurus проекта "Кортеж".Как писали , за день до визита Владимира Путина вБелград был раскрыт план покушения на российского президента. В городеНови-Пазар в 200 километрах от Белграда был задержан 21-летний исламист АрминАлибашич.При себе он имел винтовку с оптическим прицелом, а в квартиреваххабита сыщики нашли оборудование и материалы, необходимые для изготовлениявзрывных устройств. Террорист уже собрал одну бомбу и хотел взорвать ее в деньприбытия российского президента в Белград.