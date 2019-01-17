Во все больницы Пензенской области купят дополнительные кровати. Об этом заявил глава региона Иван Белозерцев после скандала в больнице города Кузнецка, где мест всем пациентам не хватило и некоторых разместили на койках, сделанных их стульев и досок.

Во все больницы Пензенской области купят дополнительные кровати. Об этом заявил глава региона Иван Белозерцев после скандала в больнице города Кузнецка, где мест всем пациентам не хватило и некоторых разместили на койках, сделанных их стульев и досок.Во все стационарные учреждения здравоохранения закупим резервные койки, которые будут использоваться в случае, если число поступивших экстренных пациентов будет больше от расчетного норматива. Такое иногда случается, особенно в крупных больницах.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 16 января 2019 г.Кроме того, губернатор объявил выговор чиновникам за ситуацию в Кузнецке, а также за неудовлетворительную организацию работы скорой помощи в праздничные дни.Объявил выговоры В. Стрючкову, О.Чижовой и курирующему минздрав зампреду О. Ягову за ситуацию в Кузнецке, а также за ненадлежащую работу Скорой медицинской помощи в праздничные дни.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 16 января 2019 г.Напомним, пользователи социальных сетей опубликовали фото импровизированных коек в городской больнице.Посмотреть эту публикацию в InstagramТак выглядит кровать в городской больнице...дооптимизировалисьПубликация от Подслушано в Кузнецке (@podslushano_kuznetsk) 13 Янв 2019 в 2:34 PSTВрачи объяснили, что это вынужденная мера: больных поступило слишком много, пишет агентство ТАСС.