Депортированная из России украинская журналистка Елена Бойко
арестована. Ей грозит на родине до 10 лет тюрьмы. Ситуацию вокруг высылки Бойко
эксперт называет дикостью.
Депортированная из России украинская журналистка Елена Бойко
арестована. Ей грозит на родине до 10 лет тюрьмы. Ситуацию вокруг высылки Бойко
эксперт называет "дикостью".
Елена Бойко известна критикой политики Петра Порошенко.
Ранее упоминалось, что ее могут подозревать в сепаратизме и госизмене.
Преображенский суд Москвы в конце прошлого года признал
Бойко виновной в нарушении режима пребывания в России, оштрафовал на пять тысяч
рублей и постановил выдворить ее за пределы страны.
Журналистка признала свою вину. Бойко пояснила, что приехала
в Россию для участия в телевизионных программах в качестве эксперта, но не
оформила патент на трудовую деятельность, так как работа носила разовый
характер. Она заявила, что на Украине против нее возбуждено уголовное дело, она
не может вернуться на родину. Тем не менее, в политическом убежище Бойко
отказали, 16 января ее депортировали.
История с выдворением Елены Бойко – позорище, уверен член
экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим
Манукян.
"Возможно, у нее были проблемы с пребыванием на
территории Российской Федерации и она не оформила надлежащим образом
соответствующие документы. Но ведь она же яркий человек, поддерживавший идеи
"русского мира", регулярно выступала в эфирах нашего телевидения,
обличая нынешние украинские власти", – заявил Манукян Дням.Ру.
Эксперт напомнил, что Бойко – последовательный противник
режима Порошенко, "настоящая антифашистка". Против нее на Украине
возбуждено сразу 3 дела о сепаратизме из-за заявлений, которые она делала
именно в связи с преступлениями режима Порошенко.
"Вы меня извините за это сравнение, но ее выдворение в
данном контексте это тоже самое, что во время Великой Отечественной войны
выдать фашистам человека, который бежал от ужасов нацистского режима в СССР,
надеясь на защиту – а вместо этого, только из-за того, что у него проблемы с
документами, его возвращают обратно в руки Гитлера под радостные возгласы
нацистов", – возмущается Манукян.
Елену арестовал Харьковский суд. Теперь ее везут во
Львов, чтобы судить там, журналистке грозит до 10 лет тюрьмы. "Нас ситуация с Олесем Бузиной совсем ничему не
научила? Уроки Одессы 2 мая мы точно извлекли? Гибель россиянина во Львовской
тюрьме точно все помнят? Людоедскому режиму разве можно выдавать людей только
на основании того, что у них просрочены документы или даже нарушены правила
въезда/выезда на территорию РФ?", – задается вопросами Манукян.
Эксперт подчеркивает,
что подобный формализм в случае выглядит дикостью на фоне того, что недавно заявил президент
Российской Федерации об упрощении получения российского гражданства людям,
которые попали в непростое положение из-за нестабильной политической ситуации в
своей стране. Эксперт уверен, что случай Елены Бойко как раз подходит под это
определение.