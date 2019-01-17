Депортированная из России украинская журналистка Елена Бойко арестована. Ей грозит на родине до 10 лет тюрьмы. Ситуацию вокруг высылки Бойко эксперт называет дикостью.

Депортированная из России украинская журналистка Елена Бойкоарестована. Ей грозит на родине до 10 лет тюрьмы. Ситуацию вокруг высылки Бойкоэксперт называет "дикостью".Елена Бойко известна критикой политики Петра Порошенко.Ранее упоминалось, что ее могут подозревать в сепаратизме и госизмене.Преображенский суд Москвы в конце прошлого года призналБойко виновной в нарушении режима пребывания в России, оштрафовал на пять тысячрублей и постановил выдворить ее за пределы страны.Журналистка признала свою вину. Бойко пояснила, что приехалав Россию для участия в телевизионных программах в качестве эксперта, но неоформила патент на трудовую деятельность, так как работа носила разовыйхарактер. Она заявила, что на Украине против нее возбуждено уголовное дело, онане может вернуться на родину. Тем не менее, в политическом убежище Бойкоотказали, 16 января ее депортировали.История с выдворением Елены Бойко – позорище, уверен членэкспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме ВадимМанукян."Возможно, у нее были проблемы с пребыванием натерритории Российской Федерации и она не оформила надлежащим образомсоответствующие документы. Но ведь она же яркий человек, поддерживавший идеи"русского мира", регулярно выступала в эфирах нашего телевидения,обличая нынешние украинские власти", – заявил Манукян Дням.Ру.Эксперт напомнил, что Бойко – последовательный противникрежима Порошенко, "настоящая антифашистка". Против нее на Украиневозбуждено сразу 3 дела о сепаратизме из-за заявлений, которые она делалаименно в связи с преступлениями режима Порошенко."Вы меня извините за это сравнение, но ее выдворение вданном контексте это тоже самое, что во время Великой Отечественной войнывыдать фашистам человека, который бежал от ужасов нацистского режима в СССР,надеясь на защиту – а вместо этого, только из-за того, что у него проблемы сдокументами, его возвращают обратно в руки Гитлера под радостные возгласынацистов", – возмущается Манукян.Елену арестовал Харьковский суд. Теперь ее везут воЛьвов, чтобы судить там, журналистке грозит до 10 лет тюрьмы. "Нас ситуация с Олесем Бузиной совсем ничему ненаучила? Уроки Одессы 2 мая мы точно извлекли? Гибель россиянина во Львовскойтюрьме точно все помнят? Людоедскому режиму разве можно выдавать людей толькона основании того, что у них просрочены документы или даже нарушены правилавъезда/выезда на территорию РФ?", – задается вопросами Манукян.Эксперт подчеркивает,что подобный формализм в случае выглядит дикостью на фоне того, что недавно заявил президентРоссийской Федерации об упрощении получения российского гражданства людям,которые попали в непростое положение из-за нестабильной политической ситуации всвоей стране. Эксперт уверен, что случай Елены Бойко как раз подходит под этоопределение.