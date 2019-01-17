Следственный комитет России нашел подтверждения версии взрыва бытового газа в жилом доме в Шахтах Ростовской области и не обнаружил там взрывчатых веществ.

Следственный комитет России нашел подтверждения версии взрыва бытового газа в жилом доме в Шахтах Ростовской области и не обнаружил там взрывчатых веществ.Об этом общественность проинформировала официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, к такому выводу пришли криминалисты ведомства, которые осмотрели место ЧП с применением газоанализатора.Петренко сообщила, что эпицентр взрыва располагался в квартире, где проживала одна женщина 1952 года рождения. Сотрудники СКР установили, что кран подачи газа в квартиру находился в положении "открыто".Представитель Следственного комитета рассказала, что свидетели утверждают о запахе газа в подъезде накануне взрыва. По ее словам, проводятся допросы сотрудников газовых компаний, обслуживавших дом.Взрыв, прогремевший ранним утром 14 января в девятиэтажном доме в Шахтах, унес жизни пяти человек. Семеро жильцов спасены, включая полуторагодовалого ребенка.Из здания были эвакуированы 200 человек. Разрушены четыре квартиры. Частично разрушены пять квартир.