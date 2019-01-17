СМИ сообщают о задержании Игоря Савельева, генерального директора Алкогольной сибирской группы (АСГ). Это один из крупнейших производителей водки в стране, который выпускает крепкий алкоголь популярных брендов — например, Пять озер и Хаски.

СМИ сообщают о задержании Игоря Савельева, генерального директора "Алкогольной сибирской группы" (АСГ). Это один из крупнейших производителей водки в стране, который выпускает крепкий алкоголь популярных брендов — например, "Пять озер" и "Хаски", передает телеканал "Россия 24".По некоторым данным, накануне Савельева задержали в офисе компании в комплексе "Москва-Сити" по подозрению в мошенничестве.Детали не сообщаются, однако источник предположил, что дело не связано с основной деятельностью алкогольной компании. Известно, что у Савельева были свои бизнесы, в частности, в кондитерской отрасли.По словам сотрудника АСГ, компания работает в обычном режиме. Обязанности гендиректора АСГ временно исполняет финансовый директор Елена Тябутова.Как пишет РБК, Савельева задержали на 48 часов в рамках уголовного дела по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" УК РФ.