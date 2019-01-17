Ксения Собчак в бешенстве. Телеведущую разозлила реакция
соцсетей и СМИ на ее визит в Киев. Светская львица и экс-кандидат в президенты
уверяет, что в ее поездке нет политической подоплеки.
Ксения Собчак в бешенстве. Телеведущую разозлила реакция
соцсетей и СМИ на ее визит в Киев. Светская львица и экс-кандидат в президенты
уверяет, что в ее поездке нет политической подоплеки.
Совсем никакой политики – просто поездка к друзьям, убеждает
всех Собчак. При этом теледива решилась на путешествие, несмотря на то, что
сайт "Миротворец" внес ее в черный список.
"Все *** (сошли с ума – Прим. ред.) конечно на теме
Украины. Приехала к подруге. Выставила сториз. Журналисты обрывают телефон. То
есть представить себе ,что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей
без политического контекста невозможно, да?", – возмущается журналистка (орфография
и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Далее экс-кандидат в российские президенты рассказывает,
какие у нее в Киеве гостеприимные и прекрасные друзья. И никакой политики.
Хотя к политике Собчак все же пришлось обратиться.
Телеведущая написала, что за день пребывания в украинской столице выяснила: абсолютное
большинство ее знакомых убеждены в победе Порошенко на выборах – "потому
что у него все бабки".
Напомним, Ксения внесена в базу данных сайта
"Миротворец" – за "сознательное нарушение государственных границ
Украины". Телеведущая съездила в Крым в апреле 2014 года. Утверждается,
что светская львица "оправдывала оккупацию" полуострова.
А 17 января, в разгар украинской президентской кампании, бывший
кандидат в президенты России Ксения появилась в Киеве. Светская львица заявила
о своем прибытии в соцсетях. О цели ее приезда не сообщалось – хотя теперь
Собчак утверждает, что это всего лишь поездка к друзьям.