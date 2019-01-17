Ксения Собчак в бешенстве. Телеведущую разозлила реакция соцсетей и СМИ на ее визит в Киев. Светская львица и экс-кандидат в президенты уверяет, что в ее поездке нет политической подоплеки.

Ксения Собчак в бешенстве. Телеведущую разозлила реакциясоцсетей и СМИ на ее визит в Киев. Светская львица и экс-кандидат в президентыуверяет, что в ее поездке нет политической подоплеки.Совсем никакой политики – просто поездка к друзьям, убеждаетвсех Собчак. При этом теледива решилась на путешествие, несмотря на то, чтосайт "Миротворец" внес ее в черный список."Все *** (сошли с ума – Прим. ред.) конечно на темеУкраины. Приехала к подруге. Выставила сториз. Журналисты обрывают телефон. Тоесть представить себе ,что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзейбез политического контекста невозможно, да?", – возмущается журналистка (орфографияи пунктуация оригинала – Прим. ред).Далее экс-кандидат в российские президенты рассказывает,какие у нее в Киеве гостеприимные и прекрасные друзья. И никакой политики.Хотя к политике Собчак все же пришлось обратиться.Телеведущая написала, что за день пребывания в украинской столице выяснила: абсолютноебольшинство ее знакомых убеждены в победе Порошенко на выборах – "потомучто у него все бабки".Напомним, Ксения внесена в базу данных сайта"Миротворец" – за "сознательное нарушение государственных границУкраины". Телеведущая съездила в Крым в апреле 2014 года. Утверждается,что светская львица "оправдывала оккупацию" полуострова.А 17 января, в разгар украинской президентской кампании, бывшийкандидат в президенты России Ксения появилась в Киеве. Светская львица заявилао своем прибытии в соцсетях. О цели ее приезда не сообщалось – хотя теперьСобчак утверждает, что это всего лишь поездка к друзьям.