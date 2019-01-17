Сотрудники Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве выявили нарушение Правил дорожного движения, совершенное группой лиц 13 января 2019 года, в районе дома 15 на Новом Арбате...

Сотрудники Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, в ходе ежедневного мониторинга информации, размещаемой в сети Интернет, выявили нарушение Правил дорожного движения, совершенное группой лиц 13 января 2019 года, в районе дома 15 на Новом Арбате.По данному факту сотрудниками 1 Спецбатальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве возбуждено административное расследование.В настоящее время известны данные предполагаемых правонарушителей. Проводится работа по установлению их местонахождения, с целью привлечения к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством.