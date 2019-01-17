При обследовании квартиры задержанного были обнаружены девять брикетов со спрессованным веществом и пять пакетов с высушенным веществом растительного происхождения...

Оперативниками УНК ГУ МВД России по г. Москве при содействии коллег из ОНК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержан житель столицы по подозрению в хранении гашиша и марихуаны.В результате проверки оперативной информации полицейские установили, что 48-летний житель может быть причастен к незаконными операциями с наркотиками. Злоумышленник был задержан в подъезде одного из домов на Кооперативной улице. При обследовании квартиры задержанного были обнаружены девять брикетов со спрессованным веществом и пять пакетов с высушенным веществом растительного происхождения. Исследованием установлено, что изъятые вещества являются наркотическими средствами – гашишем, массой около 400 граммов и марихуаной, массой более 420 граммов.Следствием ОМВД России по району Хамовники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.УНК ГУ МВД России по г. Москве