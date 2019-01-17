Злоумышленник, заключив договор на поставку гранитной продукции, получил денежные средства, но не выполнил взятые на себя обязательства...

Оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже строительных материалов.В полицию поступило заявление от руководителя одной из строительных компаний. Мужчина рассказал, что заключил с одной из фирм договор на поставку гранитной продукции и перечислил на счет организации часть оговоренной суммы в размере около 1 млн 600 тысяч рублей, однако заказ доставлен не был.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался руководитель фирмы по оптовой продаже строительных материалов. Денежные средства мужчина потратил на собственные нужды.По данному факту следствием УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29