Московский футбольный клуб Спартак провел первый матч в 2019 году. В рамках тренировочного сбора в Дубаи красно-белые обыграли ташкентский Локомотив со счетом 5:2.

Московский футбольный клуб "Спартак" провел первый матч в 2019 году. В рамках тренировочного сбора в Дубаи "красно-белые" обыграли ташкентский "Локомотив" со счетом 5:2.В составе победителей мячи забили Александр Ташаев (7-я минута), Леонид Миронов (19-я, с пенальти), Луис Адриано (33-я), Лоренсо Мельгарехо (52-я) и Максим Глушенков (82-я). У клуба из Узбекистана отличились Жамшид Искандеров (9-я) и Темурходжа Абдухаликов (1-я3).Следующий матч в ходе подготовки к весенней части сезона "Спартак" проведет 21 января против "Ростова".