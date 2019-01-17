Народ в шоке от вида голого стриптизера. Он словно бы нарочно провоцирует народ.

Народ в шоке от вида голого стриптизера. Он словно бы нарочно провоцирует народ.Второму мужу Наташи Королевой – Сергею Глушко по кличке – в марте исполнится 49 лет. Но выглядит он, конечно, сногсшибательно. Особенно на фоне большинства мужиков в стране. Просто работа стриптизером обязывает его поддерживать и лелеять свое тело.Одинокие барышни (и не только они) облизываются, видя такую красоту и понимая, что им она не достанется. Но находятся и те, кто критикует тело Таразана. "Срамота, туалетное фото!", "Ну, некрасиво – сиськи, как у бабы", "Вам бы чуток загара, а то как поросенок", "Всегда думала, что ноги стриптизеры бреют, а теперь знаю, что нет", "Титьки как у бабы","Что-то последнее время Тарзан стал смахивать на Джигурду", "Куда только Порывай-старшая смотрит!" – комментируют увиденное люди.Напомним, что чреслами Глушко крутил далеко не всегда. Он окончил Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского, дослужился до старшего лейтенанта, потомторговал, работал зазывалой в частном магазине и администратором в салоне у Сергея Зверева. Потом попал случайно в модельный бизнес. А 1997 году стал работал стриптизером в гей-клубе. Через пять лет работыстали приглашать на выступления известные артисты. В 2003 году он сочетался узами брака с Наташей Королевой. Правда, поклонники теперь шутят: "Почему вы не с Волочковой? Красивая была бы пара. Т.е. два сапога пара". Мол, та тоже любит хвастаться своими телесами.