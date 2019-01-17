В условиях снегопада водителям необходимо быть особенно дисциплинированными и бдительными за рулем, соблюдать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами...

В условиях снегопада водителям необходимо быть особенно дисциплинированными и бдительными за рулем, соблюдать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, избегать резких маневров.Пешеходам в условиях недостаточной видимости важно быть заметнее при пересечении проезжей части. Сотрудники ГИБДД Москвы рекомендуют применять светоотражающие элементы, которые значительно снижают риск дорожно-транспортного травматизма. Также дорожные полицейские напоминают, что переходить дорогу следует исключительно по пешеходному переходу, убедившись, что транспорт остановился и можно продолжать путь.Госавтоинспекция города Москвы желает всем участникам дорожного движения безопасных дорог.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81