Острое инфекционное заболевание стала распространяться на территории
Украины и Казахстана. Недавно врачи зафиксировали случаи заражения корью и в России.
Острое инфекционное заболевание стала распространяться на территории
Украины и Казахстана. Недавно врачи зафиксировали случаи заражения корью и в России.
В начале года на Украине от этой болезни пострадали около 5
тысяч человек, из них 2 тысячи – дети. Несколько дней назад от осложнений скончался житель
Ровенской области, который до этого не был привит. В прошлом году врачи
зафиксировали 54,5 случаев заражения корью. Тогда 16 больных умерли от осложнений.
Эпидемия также затронула Казахстан. Более 40 жителей Атырауской
области подхватили острое вирусное заболевание. Четверо из них находятся в
реанимации, сообщает агентство "".
Несколько дней назад было зафиксировано 25 случаев заражения корью в России. Все больные являются представителями цыганской
общины и живут в поселке Сновицы Суздальского района Владимирской области. Сейчас все пострадавшие
проходят амбулаторное лечение.
"Таким образом, по состоянию на 15.01.2019 года всего
зарегистрировано 25 заболевших корью среди цыганского населения, из них 5
взрослых и 20 детей", – передает слова одного из представителей регионального
управления Роспотребнадзора канал "". Сотрудники местного медицинского учреждения проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.