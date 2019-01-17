Острое инфекционное заболевание стала распространяться на территории Украины и Казахстана. Недавно врачи зафиксировали случаи заражения корью и в России.

Острое инфекционное заболевание стала распространяться на территорииУкраины и Казахстана. Недавно врачи зафиксировали случаи заражения корью и в России.В начале года на Украине от этой болезни пострадали около 5тысяч человек, из них 2 тысячи – дети. Несколько дней назад от осложнений скончался жительРовенской области, который до этого не был привит. В прошлом году врачизафиксировали 54,5 случаев заражения корью. Тогда 16 больных умерли от осложнений.Эпидемия также затронула Казахстан. Более 40 жителей Атыраускойобласти подхватили острое вирусное заболевание. Четверо из них находятся вреанимации, сообщает агентство "".Несколько дней назад было зафиксировано 25 случаев заражения корью в России. Все больные являются представителями цыганскойобщины и живут в поселке Сновицы Суздальского района Владимирской области. Сейчас все пострадавшиепроходят амбулаторное лечение."Таким образом, по состоянию на 15.01.2019 года всегозарегистрировано 25 заболевших корью среди цыганского населения, из них 5взрослых и 20 детей", – передает слова одного из представителей региональногоуправления Роспотребнадзора канал "". Сотрудники местного медицинского учреждения проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.