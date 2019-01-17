Следственный комитет начал проверку инцидента, когда учительница биологии одной из школ в Тольятти ударила девочку прямо во время урока. Известно, что педагог уже отстранена от работы. О произошедшем стало известно благодаря видео, которое записали другие ученики класса.

Следственный комитет начал проверку инцидента, когда учительница биологии одной из школ в Тольятти ударила девочку прямо во время урока. Известно, что педагог уже отстранена от работы. О произошедшем стало известно благодаря видео, которое записали другие ученики класса. И как они сказали, этот случай был не первым.На кадрах видео не просто учительница, а завуч школы. Она сначала скидывает с парты школьные принадлежности ученицы. А позже бьет девочку наотмашь по лицу.- Вы что? С ума сошли?! – поражена школьница.Возможно, о происшествии на уроке биологии в 5 "Г" так никто бы и не узнал. Если бы одноклассники не сняли происходящее на камеру смартфона. Они и выложили скандальные кадры в интернет."Создана приказом по школе конфликтная комиссия, в которую вошли психологи, представители школы. На период работы комиссии учительница отстранена от работы", — поясняет директор тольяттинской школы №93 Александр Родионов.В школьных коридорах появились люди не в школьной форме: сразу несколько ведомств проводят проверки.Следователи Следственного комитета России восстанавливают детально суть конфликта. В конференц-зал школы приглашают очевидцев происшествия — учеников 5-го "Г" класса вместе с родителями.О том, что осталось за кадром, следователям рассказывает пострадавшая девочка Алина. По ее собственным словам, ей сделали три замечания. Девочка отвлекалась на уроке: сначала рисовала, позже точила карандаш и записывала что-то не по теме.- Она нанесла тебе два удара? Сначала по левой щеке, а затем по правой.- Да.- А потом что произошло?- После этого она хотела ударить меня еще раз. Но я попыталась убрать ее руки. Она взяла меня за воротник. Мне было трудно дышать. И я начала задыхаться, пыталась убрать ее руки, — дает показания следствию Алина.Учитель биологии Валентина Якутина в педагогике 42 года. В этой школе она работает уже 16 лет."В любых случаях педагог должен оставаться педагогом. Что произошло в данной ситуации? Не хватило сил, терпения", — рассказывает замдиректора школы, учитель биологии Валентина Якутина.- А что будет после проверки?"Я покину школу", — твердо говорит Валентина Якутина.Родители Алины в растерянности. Они предпочли бы мирно уладить ситуацию."Хотелось бы, чтобы не начались гонения на учителя. Он не так виноват, как оно кажется. Тут две стороны виноваты. Одна не сделала, другая не сдержалась", — подчеркивает мать Алины Вероника Ходомина.Но ученики говорят, что это не первый случай, когда педагог, якобы, позволила себе выйти за рамки."Она взяла мальчика и ударила о парту. Не сильно!" – говорит одна из школьниц."Она разбросала все его учебники и стала бить о парту", — добавляет к ее рассказу другая девочка."Устанавливаются все обстоятельства происшествия. В том числе и то, были ли подобные случаи ранее", — поясняет и.о. заместителя руководителя следственного отдела по автозаводскому району Тольятти Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Игорь Гапонов.Впрочем, раньше ни директору школы, ни в отдел образования подобных жалоб не поступало. Во всем теперь предстоит разбираться не только следователям, но и учителям и родителям.