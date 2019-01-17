Юморист Ефим Шифрин сообщил, что скучает по Жанне Фриске. Певица ушла из жизни в 2015 году.

ЮмористЕфим Шифрин сообщил, что скучает по Жанне Фриске. Певица ушла из жизни в 2015году.В личноммикроблоге Шифрин опубликовал коллаж из архивных снимков. На фотографиях ЕфимЗалманович запечатлен рядом с вокалисткой. "С пыльной полки", – написал взволнованный воспоминаниями Шифрин.Поклонникиотметили, что Жанны действительно не хватает, умела она влюбить в себя и зрителей, и коллег. Артистка умерла очень молодой и отэтого вдвойне грустно."Какая жеона настоящая. Помню наше общение. Очень сопереживающая (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это уже история... Светлая и Долгая Незабываемаяпамять Жанночке!…", "Как без нее пусто...", "Ох...Жанночка....❤️🙏🏻", "Такая молодая ушла от нас...", – писалиинтернет-обыватели.Напомним Жанна Фриске скончалась от рака мозга.Артистка боролась за жизнь, лечилась за границей, но болезнь оказалась сильнее.Вокалистке было всего 40 лет. Близкие знаменитости не помнили себя от горя. У вокалистки остался сын Платон. Сейчас мальчик живет со своим папой телеведущим Дмитрием Шепелевым.Послепохорон Жанны разгорелся большой скандал. Благотворительный фонд, собиравшийсредства на лечение артистки, подал иск на ее наследников, требуя вернутьорганизации порядка 21 миллиона рублей. Теперь семья Фриске судится с организацией.К слову, родственники умершей звезды пока не смогли предоставить документы отом, на что именно ушли полученные от неравнодушных людей деньги.