В своей новой рекламной кампании телеканал Москва 24 решил обыграть мем с яйцами, получивший популярность после появления в российских магазинах новых упаковок с девятью яйцами вместо десяти, как привыкли покупатели.

В своей новой рекламной кампании телеканал "Москва 24" решил обыграть мем с яйцами, получивший популярность после появления в российских магазинах новых упаковок с девятью яйцами вместо десяти, как привыкли покупатели.На медиафасаде кинотеатра "Октябрь" и остановках в центре столицы появились баннеры, которые утверждают, что телеканал "Москва 24" не экономит на новостях. Это же послание отображено и в новом эфирном проморолике канала."Мы не такие — качество и объемы работы телеканала не будет сокращены. Мы не экономим на новостях", — заявил главный продюсер Алексей Вершинин.