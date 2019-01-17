Число жертв теракта в сирийском Манбидже составило 27 человек, в том числе пятеро американских военных.

Число жертв теракта в сирийском Манбидже составило 27 человек, в том числе пятеро американских военных.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.По мнению Эрдогана, теракт был совершен с целью повлиять на решение США о выводе войск из Сирии.Ранее сообщалось о гибели 4 американских военнослужащих. США информацию подтвердили.Взрыв у местного ресторана устроила террористка-смертница. Ее целью был американский патруль.В данное время американские силы в городе приведены в состояние повышенной боевой готовности. Место взрыва оцеплено, над районом барражируют самолеты и вертолеты.