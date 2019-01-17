При взрыве в сирийском городе Манбидже погибли четверо американских военных. Еще три представителя Пентагона получили ранения 16 января. Раненые американские военные были эвакуированы армейским вертолетом. Видео с записью теракта в сирийском городе показал турецкий телеканал NTV.

При взрыве в сирийском городе Манбидже погибли четверо американских военных. Еще три представителя Пентагона получили ранения 16 января. Раненые американские военные были эвакуированы армейским вертолетом. Видео с записью теракта в сирийском городе показал турецкий телеканал NTV.Теракт произошел на многолюдной улице в центре города, отмечает РИА Новости. Среди погибших при взрыве также один представитель курдских вооруженных формирований и 9 сирийцев. Ранены по меньшей мере два десятка человек.Внутри или возле ресторана "Каср-эль-Умара", у которого произошел взрыв, находилось не менее 15 американских военнослужащих, которые патрулировали район. Самоподрыв у ресторана совершил террорист-смертник. За терактом может стоять террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России).В конце 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что основные силы террористов разгромлены. Поэтому американский военный контингент, участвующий в операции "Непоколебимая решимость" (CJTF-OIR), будет выведен из Сирии. В Сирии находятся более двух тысяч американских военнослужащих. Их вывод займет от 60 до 100 дней. Пока Пентагон начал вывоз только первой партии техники.